Non ci sono solo i club italiani a muoversi per acquistare il fantaista dell’Ascoli Nikola Ninkovic. Anche due club stranieri infatti avrebbero messo il talentuoso serbo nel mirino in questa finestra di mercato. Si tratta dell’Hertha Berlino in Germania, che avrebbe già avanzato un’offerta al club piceno, e dell’Al-Wasl a Dubai, che avrebbe mosso i suoi primi passi nelle scorse ore. Lo riferisce Seriebnews.com.