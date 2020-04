Ascoli, Petrucci: "Pronto a giocare anche in agosto per concludere il campionato"

Intervistato dal Corriere dello Sport il centrocampista dell'Ascoli Davide Petrucci ha spiegato di essere pronto a giocare anche ad agosto per chiudere la stagione: “Pronto a giocare anche in agosto. Del calcio mi mancano il toccare la palla in campo, le risate negli spogliatoi, la partita e il calore del pubblico. Proprio ora che sono tornato in Italia dopo 12 anni all'estero, avrei potuto essere più presente in famiglia e invece è accaduto tutto questo. Ma è un'emergenza globale e lo dico con una visione ampia del problema avendo giocato anche in Inghilterra, Belgio, Turchia e Romania. - continua Petrucci – Play off e play out per chiudere? Non è un argomento che spetta a me trattare, sarà difficile accontentare tutti e dobbiamo evitare di correre dei rischi. Anno solare? Sono abituato perché in Romania giocavamo in estate, qui è diverso perché le temperature sono più alte, ma in caso di necessità si può cambiare”.