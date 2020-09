Ascoli, piace Isherwood dell'Ostersund. In prova Lico della Lazio

Arriva dalla Svezia un nome nuovo per il mercato dell'Ascoli. Stando a quanto riportato dal Corriere Adriatico il club marchigiano avrebbe messo nel mirino Thomas Isherwood, centrale difensivo classe 1998 attualmente in forza all'Ostersund. Sempre in entrata per i bianconeri è attualmente in prova Dean Lico trequartista albanese di proprietà della Lazio.