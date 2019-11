© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista dell'Ascoli Mario Piccinocchi ha analizzato il pareggio interno contro il Venezia: "Purtroppo abbiamo subito gol su un calcio d'angolo, è vero. Nel primo tempo non ci sono state grandi occasioni da gol, mentre nella ripresa una di Ninkovic e un'altra del Venezia in occasione del palo. Va detto che era la terza gara in una settimana e quindi non era facile giocare con freschezza, chiudiamo però positivamente il ciclo delle ultime tre partite".