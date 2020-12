Ascoli, Pierini sostituito dopo 25 minuti in campo. Discussione con il tecnico Rossi

Nervi tesi in casa Ascoli durante la sfida contro il Pisa, vinta in rimonta dai toscani. Al minuto 89 infatti il tecnico marchigiano Delio Rossi ha richiamato in panchina l'esterno d'attacco Nicholas Pierini subentrato al 64° ad un compagno, per sostituirlo con Vellios. Una sostituzione non compresa e diegerita dall'ex Cosenza che ha avuto da ridire con l'allenatore chiedendo spiegazioni sulla decisione di toglierlo dal campo dopo appena 25 minuti e con l'assalto finale per raggiungere il pari ancora da giocare.