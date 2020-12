Ascoli, Polito si presenta: "Il tempo di nascondersi è finito. Servono solo giocatori motivati"

Vigilia di Natale con la presentazione del neo ds e del nuovo tecnico in casa Ascoli. Di fronte ai microfoni della stampa si sono presentati Ciro Polito, quale nuovo responsabile sportivo del club marchigiano e Andrea Sottil in qualità di tecnico. "Prima di tutto voglio ringraziare Delio Rossi per la professionalità dimostrata - ha detto Polito -, purtroppo nel calcio l'allenatore è quello che paga quando non arrivano i risultati. Ho reputato fosse necessario cambiare qualcosa per dare una scossa alla squadra e visto il momento delicato abbiamo scelto Andrea Sottil. Nella mia esperienza alla Juve Stabia mi sono reso conto dell'importanza del ruolo del direttore sportivo e per questo motivo vi posso assicurare che metterò la mia faccia su ogni decisione che prenderò, soprattutto quando le cose non andranno bene, e sarò pronto a relazionarmi con i tifosi in prima persona. Il nostro compito è quello di costruire una salvezza nelle 24 gare che rimangono alla fine del campionato. Ci sono ancora 72 punti a disposizione e se abbiamo già perso molto, c'è ancora un campionato molto lungo davanti tutto da giocare".

Polito poi affronta il tema del mercato: "Chi non se la se sente di lottare per questa maglia deve solo alzare la mano, perché il tempo di nascondersi è finito. Il patron ha già speso tanto e qui ci sono calciatori molto forti. Per questo la nostra idea è di trattenere i migliori e tutti quelli che riteniamo necessari al nostro progetto. Fare qualche punto nelle ultime gare del 2020 potrebbe anche aiutarci a convincere qualche giocatore. Attingere agli svincolati? Bisogna capire il loro stato fisico e le motivazioni che hanno perché per giocare in Serie B conta più l'approccio caratteriale che quello tecnico. Di sicuro se dovremo cambiare dieci giocatori lo faremo. Richieste di cessione? Al momento nessuna. Quaranta e Buchel? Rimarranno con noi".

Spazio anche al capitolo rinnovi: "Con Brosco e Cavion qualcosa è stato fatto, abbiamo anche dei documenti ufficiali, ma parlare in questa situazione non è semplice. Certe operazioni andavano fatte a settembre".

Chiosa finale sul 'caso Ninkovic': "Stava rientrando ma ha avuto un grave incidente stradale. Dovrebbe tornare da noi il 15 di gennaio e dovremo capire quali saranno le sue intenzioni. Se le condizioni fisiche e mentali non ci convinceranno cambierà aria"