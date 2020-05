Ascoli, previsto un incontro con Ninkovic: rinnovo o addio a fine stagione

vedi letture

Nei prossimi giorni è previsto un incontro fra l'Ascoli e Nikola Ninkovic per parlare del futuro visto il contratto in scadenza nel 2021. Due le strade: il rinnovo del contratto o l'addio al termine di questa stagione. Il serbo nel frattempo è tornato in Italia, si è sottoposto agli esami e si appresta a unirsi ai compagni per gli allenamenti al Picchio Village. Lo riporta il Corriere Adriatico.