Ascoli, programmati esami strumentali per Pinto

E' ripresa questa mattina al Picchio Village la preparazione dell'Ascoli, che ha iniziato a preparare la prossima gara di campionato di venerdì prossimo con il Foggia, ieri vittorioso a Cremona. I titolari del match col Carpi hanno svolto una seduta rigenerativa; tutti gli altri sono stati impegnati in un lavoro metabolico con partite e intermittenti. Si è sottoposto a terapie Bianchi; Cherubin ha lavorato in parte con la squadra in parte individualmente. Pinto, ieri sostituito per un infortunio al ginocchio destro, è rimasto a riposo in attesa di svolgere fra domani e martedì gli esami strumentali.