Ascoli, pronto il colpo in difesa: dal Chelsea può arrivare Kyle Scott

© foto di Federico Gaetano

Come riporta Sky Sport, l'Ascoli sarebbe sulle tracce di un giovane difensore del Chelsea. Kyle Scott, classe 1997, è volato in Italia in compagnia del padre e potrebbe vestire la maglia bianconera già dai prossimi giorni. Per lui 14 presenze e 2 reti in Olanda, con il Telstar, e contratto in scadenza a giugno.