Ascoli, Pucino: "Crediamo nella salvezza. Dopo un periodo negativo stiamo rispondendo alla grande"

Uno dei migliori in campo Raffale Pucino, rientrato ieri dopo l'infortunio, ha commentato sul sito ufficiale del club, il pareggio contro la Cremonese: "La partita è stata equilibrata, ma l'occasione più limpida l'abbiamo avuta noi con Bidaoui. Ci è mancato un pò di cinismo. Abbiamo concesso su errori nostri che su giocate loro. Per portare a casa i tre punti serve maggiore cinismo".

Come giudichi la difesa: "Si deve parlare di fase difensiva e abbiamo fatto una grande partita. Veniamo da un momento che stiamo facendo bene e oggi affrontavamo una squadra con giocatori importanti. Sono rientrato ieri (giovedi ndr) con la squadra, verso la fine è subentrata la stanchezza, ma sono andato bene".

Qualche problema nel primo tempo: "Dopo 50' Bonaiuto è stato sostituito, se faceva tutte grandi azioni non credo il tecnico lo toglieva".

Credete nella salvezza diretta: "Dobbiamo crederci, siamo una squadra viva. Non ci dimentichiamo che stiamo affrontando squadre importanti come la Cremonese, con giocatori importanti che hanno vinto campionati. Abbiamo dimostrato di esserci e noi garantiamo ai tifosi che ce la metteremo tutta per salvarci direttamente. A questa squadra non si può dire più nulla, dopo un periodo negativo stiamo rispondendo alla grande".