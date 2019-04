Ascoli, Pulcinelli: "A La Spezia ci hanno tirato dietro di tutto"

Si sono vissuti attimi di tensione nella tribuna del Picco di La Spezia durante Spezia-Ascoli, match valido per la scorsa giornata di Serie B. A raccontarli il patron del club marchigiano Massimo Pulcinelli attraverso i suoi canali social. Parole poi riprese da PicenoTime.it: "Mai vissuta una cosa simile, con un giornalista che ci ha insultato per tutto il secondo tempo ed un collaboratore dello Spezia Calcio che ha preso a calci il nostro socio Ciccoianni. Ci hanno insultato e tirato di tutto, per tutto il secondo tempo. Da una Società come lo Spezia ci aspettavamo di meglio, molto meglio. Come dall'arbitro... Due Volpi battono un buon Ascoli... Ancora non siamo salvi, dobbiamo lottare fino alla fine".

Parole, queste, poi rincarate qualche ora più tardi. "Appena riviste le immagini della partita. Derubati da due Volpi che fanno per tre... - ha aggiunto Pulcinelli sempre via social -. Non pensavo si arrivasse a tanto. Ora ci sentono sul serio. Lo speaker dello stadio prende a calci il nostro socio Ciccoianni, nemmeno nel Far West una cosa simile! Scandalosi, vergogna!"