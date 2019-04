Attraverso una storia sul proprio profilo Instagram Massimo Pulcincelli, patron dell'Ascoli, ha suonato la carica in vista della gara contro il Brescia di domani al Rigamonti: "Fino alla fine senza paura, mai mollare! Dobbiamo pensare che possiamo ancora farcela, che possiamo arrivare al nostro traguardo. Andiamo a Brescia per fare punti. Vincere? Perché no... In campo si va sempre 11 contro 11 e noi abbiamo tanta qualità. Occorre crederci di più, fino in fondo. Perdere a casa della prima della classe è la cosa più normale che ci possa capitare. Se siamo gli uomini e i professionisti che conosco dal dopo Lecce, possiamo giocarcela con tutti. La differenza la faranno due cose: 1) la nostra testa, 2) la motivazione. Noi abbiamo testa e motivazione. Una zona di miglioramento? A volte molliamo prima della fine"