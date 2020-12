Ascoli, Pulcinelli annuncia: "Arriva Sottil. Siamo convinti che avrà un impatto importante"

A seguito dell’esonero di Delio Rossi l’Ascoli è pronto ad abbracciare il suo terzo tecnico stagionale, Andrea Sottil. Ad annunciarlo è Massimo Pulcinelli, patron del club marchigiano dai microfoni di PianetaSerieB.it: “La decisione dell’esonero di Rossi è maturata perché non c’è stato l’impatto che ci aspettavamo. I dati sono molto peggiori del suo predecessore, ergo abbiamo deciso a malincuore, sostenendo altri costi, di muoverci in questo modo. Ogni gara che passa non torna e, se continui a fare zero punti, la salvezza da difficile diventa impossibile - ha dichiarato Pulcinelli -. Ora, assieme al direttore sportivo, abbiamo scelto questo nuovo allenatore, che già da oggi entrerà nel team ed a guidarlo. Sottil? Sì, siamo convinti che avrà un impatto importante per scuotere il gruppo e portare risultati. Ai nostri tifosi dico che stiamo sul pezzo e che stiamo lavorando giorno e notte alle soluzioni. Faremo sicuramente un buon mercato di gennaio, ai limiti dell’impossibile. Per me retrocedere non esiste, lotteremo fino alla fine come società per raggiungere i risultati aspettati. Abbiamo sicuramente commesso degli errori, ma adesso non c’è tempo per fare autocritica o autoflagellarsi. Ora occorre lavorare tutti insieme ottemperare agli obiettivi prefissati. A chi ci critica, portando rispetto, dico che ha ragione. Tutti, però, dobbiamo remare dalla stessa parte, il contrario toglie forza ed energia e non produce nulla di buono per l’Ascoli. Per chi mi insulta e mi dice di andarmene: sono pronto a parlarne se qualcuno più capace si fa avanti, sempre per il bene dell’Ascoli“.