Ascoli, Pulcinelli: "Bertotto rischia, come tutti noi. Col Pisa gara decisiva per capire chi siamo"

Quarta sconfitta in sei gare per l'Ascoli, e la proprietà, come riferisce il Corriere Adriatico, sta riflettendo sul futuro. Queste le parole di patron Massimo Pulcinelli, riprese da tuttoascolicalcio.com: "Bertotto rischia molto, come tutti noi. Purtroppo è giunta l'ora di conquistare punti senza perdere più tempo. La partita è Pisa sarà quindi decisiva per la panchina? Sicuramente sarà importante per capire di che pasta siamo fatti tutti noi. Poi in campo vanno sempre i calciatori, sono loro a metterci la voglia, la determinazione e l'impegno per fare la differenza. Ovviamente la differenza la fa anche il fatto di farli giocare nel loro ruolo naturale. Preoccupa molto l'incapacità di far gol: contro il Pordenone il portiere ospite non ha dovuto effettuare neppure una parata".