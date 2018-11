© foto di Federico Gaetano

Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli attraverso il proprio profilo Facebook ha caricato l’ambiente marchigiano in vista del derby contro il Pescara: “Invadiamo Pescara con mentalità vincente. Non sarà facile...- scrive il numero uno bianconero – Ma neanche per loro”. Intanto dopo i primi 1700 biglietti anche gli ulteriori 300 concessi agli ospiti sono stati polverizzati in meno di un’ora. A Pescara quindi in Curva Sud, concessa completamente agli ospiti, vi saranno almeno 2000 ascolani.