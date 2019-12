"Il cartellino del giocatore non è nostro, ma lui resterà con noi fino al termine del campionato". Così il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli dalle colonne del Corriere Adriatico ha chiuso alle voci di mercato sul centravanti classe '99 Gianluca Scamacca. Il calciatore, arrivato in estate dal Sassuolo che detiene il suo cartellino, è finito nelle ultime settimane nel mirino di alcuni club di Serie A (l'ultimo è la Lazio), ma - come confermato dal numero uno bianconero - fino alla prossima estate sarà in forza all'Ascoli in Serie B.