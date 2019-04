Ascoli, Pulcinelli: "Col Cittadella l'occasione della vita. I have a dream"

Attraverso i propri canali social Massimo Pulcinelli, patron dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara con Cittadella (fonte PicenoTime.it): "Sembra impossibile, ma se ci crediamo tutti ecco l'occasione della vita che potrebbe non capitare più. Io ci credo davvero, questo gruppo inizia ad aver consapevolezza delle proprie qualità. Insieme si vince, forza ragazzi, vi vogliamo Gagliardi e Tosti. Il mondo appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni. Nessuno sa qual è il massimo che può raggiungere. I have a dream".