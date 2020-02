Ai microfoni di picenotime.it, il presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha fatto un punto della situazione, alla vigilia dell'importante match contro la Juve Stabia: "E' da circa un mese che vengo ogni settimana, voglio stare vicino ai ragazzi e all'allenatore: con Stellone sono sicuro che faremo bene, si respira un'atmosfera tranquilla con i ragazzi sul pezzo, concentrati. Contro la Juve Stabia dobbiamo provare a vincere, l'avversario va rispettato ma soprattutto in casa, dove abbiamo sempre dato ampie dimostrazioni, si devono centrare punti".

Nota poi al mercato: "Sul mercato abbiamo fatto scelte mirate, e sono convinto si sia fatto bene. Trotta si è subito messo in mostra, gli innesti, per quelle che erano le esigenze, sono state perfette. Gli obiettivi magari sono un po' cambiati in corso d'opera a seguito dell'avvicendamento del mister, ma abbiamo fatto un mercato ad hoc per l'Ascoli, ci siamo rinforzati. Ninkovic? Si è reintrodotto nel gruppo, è stato lui in primis a non voler cambiare aria. Ranieri? Ci comunico tramite social, domani sarà operato e spero che tutto vada al meglio".