Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha prestato nella giornata odierna il nuovo tecnico Zanetti e fatto il punto sui progetti per rinforzare la società: “Col mister è stato amore a prima vista, fin dal primo incontro a Roma ho percepito tutto quello che mi aspetto da una persona che deve guidare la nostra squadra. - continua Pulcinelli – Stiamo cercando di ultimare alcuni progetti sulla Tribuna Ovest, soprattutto per gli sponsor. Realizzeremo dei palchetti per dare maggiore visibilità, una sorta di zona vip, che sia da stimolo per raccogliere fondi che possano aiutare l’Ascoli a crescere. Vogliamo creare uno stadio che sia anche un network fra aziende, un aspetto che da noi ci è ancora un po' precluso”.