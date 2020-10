Ascoli, Pulcinelli: "Fiducia in questa squadra. Castori? Deluso dalle sue parole"

Intervistato dal Corriere Adriatico il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato della partenza in salita della squadra spiegando di aver fiducia nella rosa: “Ho grandissima fiducia nella squadra anche se ancora non abbiamo trovato la quadratura giusta, parlerò con tecnico e dirigenza per capire bene la situazione perché questo organico non è da 4 punti in cinque gare. Partiamo bene il primo tempo ma nel secondo, forse perché non siamo in condizioni ottimali, veniamo meno. - continua Pulcinelli parlando di Castori – Sono deluso dalle sue parole, pensavo che si sentisse ascolano per davvero come quando voleva la panchina di Vivarini o Zanetti. Nelle sue dichiarazioni ho visto tanta cattiveria”.