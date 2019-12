Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli dalle colonne del Corriere Adriatico ha parlato della sfida contro il Genoa in Coppa Italia spiegando di voler prendere sul serio l’impegno: “Dobbiamo però crederci di più, iniziando dalla gara di Coppa Italia che giocheremo a Marassi, non dobbiamo prendere sotto gamba il Genoa. Per noi si tratta di una grande occasione per metterci in mostra, quindi dobbiamo andare in campo per vincere e basta. Non riesco ad immaginare un altro risultato che non sia la vittoria. Ritengo sia importante crederci e proseguire il cammino anche in Coppa Italia”.