Ascoli, Pulcinelli morbido con Ninkovic: “Torna e sistemiamo tutto”

Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli non vuole andare allo scontro con Nikola Ninkovic che non si è presentato per il ritiro precampionato presentando un certificato medico. “Ninkovic ha mandato un certificato medico, ma ci farebbe piacere averlo qui con noi. Se poi vorrà andare via troveremo una soluzione, d’altronde ad Ascoli vogliamo solo chi ha davvero voglia di indossare la quarta maglia più storica d’Italia. - ha spiegato con toni pacati Pulcinelli come riporta il Corriere dello Sport - A prescindere da lui stiamo costruendo un Ascoli competitivo e diremo la nostra in campionato. Ninkovic è un caro ragazzo, con un carattere forse da migliorare, ma se seguito con affetto ha tanto da dare a questo calcio. Su di lui abbiamo già registrato l’interesse di formazioni di serie A e B e anche da parte di qualche club europeo. Torni e ne parleremo”.