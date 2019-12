Per Nikola Ninkovic l’avventura con la maglia dell’Ascoli sembra essere giunta agli sgoccioli, non per il rendimento sul campo, ma per i suoi atteggiamenti che hanno fatto infuriare il patron Massimo Pulcinelli. L’espulsione contro il Pordenone nell’ultima giornata, con conseguente sceneggiata che gli è costata tre turni di squalifica, non è stata infatti digerita dal numero uno bianconero che ora, come rivela il Corriere Adriatico, avrebbe deciso di mettere sul mercato il fantasista serbo su cui sono attivi tanti club sia in Serie B sia in Serie C.