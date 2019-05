Ascoli, Pulcinelli: "Mentalità vincente per il saluto casalingo"

Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, attraverso le Instagram stories, ha suonato la carica in vista della sfida di domani con il Palermo: "Del Duca pieno domani e basta. Zero proclami, tutti insieme per il saluto casalingo alla squadra. Mentalità vincente in queste due gare che rimangono prima della chiusura del campionato, dobbiamo provare a vincerle entrambe e poi faremo i conti".