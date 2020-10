Ascoli, Pulcinelli: "Mercato buono. Importanti le conferme di Brosco e Cavion"

Intervista alle colonne di PianetaSerieB.it per il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli che ha fatto il punto sul mercato portato a termine dalla formazione bianconera: “Sono convinto che abbiamo fatto un buon mercato grazie all’operato dei nostri direttori Ducci e Bifulco, senza dimenticare l’apporto di Grassi e Marini (ndr componenti dell'area scouting). Importanti le permanenze di Brosco e Cavion. Ora è tempo che ogni componente societaria faccia la propria parte: Consiglio d'Amministrazione, dirigenti, staff, mister, squadra, tifosi e magari anche la stampa. Bisognerà remare tutti nella stessa direzione e costruire un ambiente magico dove regni la serenità e le voglia di vincere.

Obiettivo stagionale? La salvezza, da raggiungere il prima possibile. Vorrei, inoltre, rendere noti ulteriori ringraziamenti. Ringrazio Battista Faraotti, famiglia e staff, poiché quest’anno saranno con noi come main sponsor. Ai profili sottolineati in apertura, inoltre, aggiungo anche il team manager Mirko Evangelista ed i responsabili del settore giovanile Gianmarco Marucchi ed Edoardo Pane, dato che anche loro hanno fatto un ottimo lavoro in questi mesi.

Rimpianti sul mercato? Nessun rammarico né rimpianto, sono felice per come i nostri uomini hanno operato sul mercato con molta professionalità e attenzione. Non dimentichiamo l’arrivo dei tre ragazzi dell’ultimo minuto, ovvero Pierini, Tupta e Kragl, che aiutano a comprendere la bontà delle scelte fatte. Grazie a tanto lavoro con il mister tutti si conosceranno bene al più presto e diventeranno, ne sono certo, un ottimo team, vincente e positivo. Ad ogni modo, piedi per terra, questa Serie B è difficilissima, andare a far punti a Frosinone per noi non sarà facile, ma sono certo che offriremo una buona prestazione vista la grande professionalità di mister Bertotto e della squadra. Noto abnegazione e attenzione ai dettagli, ma non servono pressioni bensì tempo e fiducia".