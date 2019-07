Ascoli, Pulcinelli: "Murawski? C'è poco da dire, pratica passata ai legali"

Visita nel ritiro dell'Ascoli per il patron dei bianconeri Massimo Pulcinelli. Dai canali ufficiali del club marchigiano arrivano alcune dichiarazioni: "Ho trovato un ambiente positivo, ho percepito grande motivazione e ho visto i ragazzi vogliosi di far bene; ho parlato con Mister Zanetti, ci siamo, sento tutti molto carichi. Il Mister è un professionista serio, determinato, convinto delle proprie idee, sono certo che ci toglieremo delle soddisfazioni. Obiettivi? Fare meglio dell'anno scorso, un anno fa mi ero posto dall'inizio come obiettivo i playoff, ma poi ho imparato che i campionati vanno vissuti. Ho capito strada facendo che esistono due campionati, uno di andata e un altro di ritorno, in cui è possibile che si rivoluzioni tutto. Quindi dovremo essere pronti a disputare due campionati, non uno. Murawski? C'è poco da dire, la pratica è passata ai legali, sono molto dispiaciuto per la poca professionalità dimostrata da alcune persone, tuteleremo i nostri interessi in tutte le forme; stiamo portando avanti altre trattative con professionisti di qualità pari o anche superiore, quando si chiude una porta si apre un portone. Settore Giovanile? Lo scorso anno è stato di conoscenza, ora stiamo mettendo mano ad ogni settore della Società".