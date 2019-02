Ascoli, Pulcinelli: "Positivo nonostante i pronostici siano sfavorevoli"

© foto di Federico De Luca

Durante il viaggio verso Lecce il presidente Massimo Pulcinelli ha pubblicato un messaggio attraverso i propri account social: "Lecce arriviamo, con umiltà ma con forza, entusiasmo e la determinazione giusta. I pronostici ci danno sfavoriti, ma se non credi di farcela o pensi solo alla paura di perdere, finirai per darti ragione... Pensiero ed energia positiva, questa è l'unica strada. La paura è tutto ciò che ci può fermare. Forza e coraggio, noi non molliamo mai, diamo il massimo in campo, il 110%. I pronostici si possono ribaltare, come hanno dimostrato in Coppa Italia Milan, Atalanta e Lazio, squadre che non si sono poste limiti ed hanno portato a casa il risultato. Sono convinto che faremo punti al Via del Mare, ma senza pressioni. Il Lecce è una squadra di prima fascia, ma è anche una squadra che nella gara d'andata abbiamo battuto. Se è vero che finora nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi risultati dell'andata contro Cosenza e Perugia, perchè non convincerci che possiamo battere ancora una volta il Lecce? Un grande benvenuto a tutti i nuovi ragazzi arrivati nella nostra squadra".