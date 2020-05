Ascoli, Pulcinelli: "Pugnalato alle spalle da Tosti. Serie B? Ho la sensazione che si ripartirà"

Arrivano, attraverso le colonne del Corriere Adriatico, alcune dichiarazioni di Massimo Pulcinelli, patron dell’Ascoli, pronunciate in una diretta via web in merito alle dimissioni di Giuliano Tosti e Gianluca Ciccoianni dal CdA del club bianconero: “Sono loro che hanno dato le dimissioni dal CdA, non li ha cacciati nessuno, forse davanti al fatto che c’è l’esigenza di mettere soldi hanno deciso di sottrarsi. Sono arrivato attraverso Tosti e adesso mi sento pugnalato alle spalle, questa la mia sensazione”.

Il numero uno del club marchigiano, poi, ha risposto alle illazioni circolate nelle scorse ore in merito al passivo di bilancio della società: “Posso dire che il progetto Ascoli va avanti, e che il socio di maggioranza Ferinvest Italia continuerà a fare la sua parte avendo già finanziato l’Ascoli per milioni di euro regolarmente appostati a bilancio”.

Spazio, infine, ad una battuta sulla ripresa del campionato, all’indomani del comunicato della Lega di Serie A che apre le porte al ritorno in campo: “Ora ho la sensazione - spiega in relazione al campionato cadetto - che si ripartirà”