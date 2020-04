Ascoli, Pulcinelli: "Ripresa difficile, sopratutto in B. Ma noi siamo pronti in ogni caso"

Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato dalle colonne del Corriere Adriatico della possibile ripartenza della Serie B spiegando che per quanto difficile la società bianconera è pronta a farlo: “Dal messaggio del Presidente Conte ho percepito molta cautela sulla ripresa. Secondo me si sta andando troppo avanti coi tempi, ma il paese giustamente ha altre priorità rispetto al calcio. Vedo difficile una ripresa in generale, ma per la Serie B ancora di più, ma allo stesso tempo mi rendo conto che sarebbe complicato gestire promozioni e salvezze o annullare tutto. - continua Pulcinelli – Siamo pronti a integrare il protocollo, dopo potranno esserci tutti i presupposti per riprendere l'attività il 18 maggio”.