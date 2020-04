Ascoli, Pulcinelli: "Ritengo che a metà maggio si possa tornare in campo. Ma a porte chiuse"

Intervistato da Pianetaserieb.it il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato della difficile situazione che stiamo attraversando spiegando di essere convinto che a metà maggio si possa tornare in campo: “Ritengo che si tornerà a giocare da metà maggio, per poi completare il torneo regolarmente. Porte chiuse? Purtroppo presumo che si giocherà senza pubblico nonostante il nostro desiderio sia diverso e questo penalizzerà le squadre come noi che giocheranno sette gare in casa e solo quattro fuori. Sarà un minus che varrà qualche punto in classifica. - conclude Pulcinelli parlando del taglio degli stipendi – Si tratta di un discorso ampio, ma ho compreso di avere un gruppo di ragazzi speciali e generosi, pronti a fare la loro parte. Per noi sarà fondamentale salvaguardare in primis la loro salute, il resto verrà dopo”.