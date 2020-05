Ascoli, Pulcinelli: "Salvezza è un obbligo. Commessi tanti errori, ma li sto risolvendo"

vedi letture

Il presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli intervistato dal Corriere Adriatico ha parlato non solo della ripresa del campionato e degli obiettivi del club bianconero, ma anche degli errori commessi nel corso della sua gestione: “Chi cita Costantino Rozzi, che ha compiuto un'impresa difficilmente ripetibile, per criticarmi evidentemente non ha mai ascoltato e letto quello che ho sempre detto. L'esperienza all'Ascoli è partita con altri obiettivi, ma oggi per responsabilità mie e per delle mie scelte che si sono rivelate sbagliate, ci troviamo con una squadra costruita per i play off che invece si ritrova in una posizione di classifica che non era nei programmi. Ho fatto molte scelte sbagliate e ne sto pagando le conseguenze in termini economici. Per questo sto lavorando per risolvere i problemi ed evitare che si ripetano. - continua Pulcinelli – La salvezza è un obbligo, possiamo contare su una rosa competitiva anche se non potremmo sfruttare il fattore casalingo che è stato sempre determinante per noi. Le criticità per la ripartenza ci sono, sugli stipendi credo che siano due le mensilità su cui intervenire, mentre per quanto riguarda il protocollo penso che il ritiro prolungato sia una follia”.