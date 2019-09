Ascoli, Pulcinelli: "Sarà una stagione positiva. Non ho dubbi"

Assieme a Paolo Zanetti, tecnico dell'Ascoli, oggi in conferenza stampa prima della gara col Livorno è intervenuto anche il patron bianconero Massimo Pulcinelli che ha commentato i risultati della campagna abbonamenti: "Sì, è stata superata quota 4.000, col Presidente Tosti e Ciccoianni speravamo di raggiungere quota 4.200, in realtà la differenza è poca, quello che conta è quanti saremo in ogni gara per sostenere i ragazzi ed essere l' 'uomo' in più. Mi aspetto una stagione positiva, non ho molti dubbi sul fatto che faremo meglio dello scorso anno, la squadra è stata costruita per avere ricambi di qualità in ogni ruolo, abbiamo un grande Mister, l'energia che sento quest'anno è speciale".