Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano alcune brevi dichiarazioni di Massimo Pulcinelli, patron dell'Ascoli. Il numero uno marchigiano ha parlato in particolare della scelta di Paolo Zanetti come nuovo tecnico della prima squadra: "Ho immediatamente apprezzato il suo modo di esprimersi, la convinzione con cui spiegava la sua idea di calcio, la chiarezza espositiva e la sua manifesta voglia di arrivare. Io apprezzo molto il bel gioco, mi piace quando vedo una squadra che cerca di imporre la propria manovra, mentre mi piace meno quello che ho visto l’anno scorso in tante squadre tutte con i giocatori dietro la linea della palla. Ma, attenzione, non sono un velleitario, so quanto è importante l’equilibrio, nel calcio come nella vita e nel lavoro"