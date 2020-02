vedi letture

Ascoli, Pulcinelli: "So bene che il nostro valore non è quello che esprime la classifica"

Dalle colonne del Corriere Adriatico, è intervenuto il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, che ha parlato nel dettaglio del momento dei suoi: "Ho detto ai giocatori che devono stare sereni. Perdere a Spezia ci può stare, non se ne deve fare un dramma. Certo dispiace tanto, perché erano stati bravi a gestire la partita fino al 6'. Però serve qualcosa in più nella parte finale di ogni partita, occorre una maggiore attenzione e ho loro detto che devono restare concentrati per cento minuti, ovvero finché l'arbitro non fischia la fine della gara. Spesso questa squadra manca di convinzione e determinazione. Contro la Cremonese mi aspetto una grande prestazione da parte della squadra, che faccia vedere quanto vale, e io so bene che il nostro valore non è quello che esprime la classifica. Sono convinto che presto arriverà di nuovo il nostro momento".