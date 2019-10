Ascoli, Pulcinelli: "Spero che Tosti ci ripensi. Zanetti? Massima fiducia”

Conferenza stampa in casa Ascoli, con il patron Massimo Pulcinelli che, come riferisce il sito ufficiale del club, ha fatto chiarezza sulle ultime vicende e sulle dimissioni di Giuliano Tosti da Presidente del CdA bianconero: "Sono dimissioni che mi hanno colto di sorpresa, sono arrivato ad Ascoli grazie a Giuliano Tosti, spero possa tornare indietro su questa decisione; se così non sarà, troveremo soluzioni, all'interno dello stesso CdA o fuori da esso. Il licenziamento dell'ex direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Costantini? Il fatto che volessi gestire la società da padre di famiglia, riducendo un costo non fondamentale, è stato riportato come se fosse successo chi sa cosa, mi è sembrato incredibile, fermo restando che non fa mai piacere a nessuno sopprimere un posto di lavoro".

Pulcinelli ha poi smentito le voci su un possibile trasferimento della sede amministrativa dell'Ascoli a Roma: "La sede è qui ad Ascoli, non sarà assolutamente spostata a Roma".

Nota conclusiva su mister Paolo Zanetti e la squadra: "Li incontrerò e parlerò con loro, ho moltissima fiducia nel mister, che troverà presto l'assetto giusto. La squadra è stata costruita per i playoff e sono convinto che riusciremo a farli. Come uscire fuori dal periodo no? Con autoanalisi, assunzione di responsabilità e tirando fuori gli attributi".