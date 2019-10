Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato delle dimissioni del presidente Giuliano Tosti arrivate a seguito del licenziamento di Marco Costantini, ex direttore finanziario, al Corriere Adriatico: “Per quanto concerne il licenziamento di Costantini si tratta di una scelta legata al contenimento dei costi. Se è davvero questo il motivo delle dimissioni di Giuliano Tosti che mi sono state comunicate non avrò alcun problema ad accettarle. È una decisione che mi meraviglia e spero fortemente che sia dettata da un momento di pressione e stress e pertanto mi auguro che possa tornare sui suoi passi. - continua Pulcinelli – Vogliamo uscire dall’empasse e tornare a lavorare in armonia. Se ciò non avverrà saremo obbligati a continuare senza l'apporto di una persona valida come il presidente Tosti e dovremo trovare un sostituto altrettanto capace”.