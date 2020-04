Ascoli, Pulcinelli sull'esonero di Stellone: "Il nostro legale ha interpretato la legge"

Nell'intervista rilasciata al Corriere Adriatico, il presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato anche dell'esonero di mister Roberto Stellone: "Avevamo chiamato il mister in un momento delicato per l'Ascoli con l'intento di portare quella scossa che ci avrebbe fatto cambiare rotta. Ma di fronte a questo evento imprevedibile stiamo lavorando per contenere i costi e le misure intraprese ne sono la conseguenza. L'Ascoli nel pieno dell'epidemia ha seguito necessariamente le procedure legali previste dall'ordinamento sportivo e quello generale. E' il codice civile a parlare di cause di forza maggiore e, nel caso di Stellone, il nostro legale ha interpretato la legge e risolto unilateralmente il contratto per cause non imputabili a nessuna delle part, ma a eventi eccezionali di natura estrema. Prima di giungere a questa conclusione abbiamo fatto due offerte al tecnico, sia tramite il nostro avvocato che il direttore sportivo, ma non abbiamo mai ricevuto una controproposta".