Il presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli dopo la sconfitta interna contro il Palermo ha parlato così in conferenza stampa: “Nel calcio la differenza la fanno spesso le motivazioni, siamo stati penalizzati dalla voglia di vincere e abbiamo preso gol in ripartenza, poi nel finale c’era un rigore per noi che non ci è stato dato, ma è storia vecchia. - continua Pulcinelli come riporta Mediagol.it - Allo stadio c’era un bel clima, Mazzone è una persona fantastica siamo felici che la tribuna sia ora a lui dedicata. Futuro? Ripartiremo da Vivarini visto il buon lavoro fatto. Si cambiano allenatori e poi si riprendono quelli che sbagliano. Io con quelli che scelgo ci combatto fino alla fine”