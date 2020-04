Ascoli, Pulcinelli: "Tutelare la salute di tutti. Non voglio che i giocatori diventino cavie"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere Adriatico, è intervenuto il presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli: "Nell'eventualità di una ripresa, a porte chiuse, la nostra sarebbe la squadra più penalizzata se pensiamo che la maggior parte delle gare la giocheremo in casa, compreso il recupero con la Cremonese. Al di là del discorso umano e sportivo, penso che vada tutelata la salute di tutti, calciatori, addetti ai lavori e tifosi. Non vorrei che i calciatori diventassero in questo caso delle cavie, che corressero rischi per loro stessi e per tutti coloro che gravitano nel gruppo squadra".