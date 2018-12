© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle pagine di PicenoTime arrivano alcune dichiarazioni di Massimo Pulcinelli, patron dell'Ascoli, partito alla volta di Palermo per il match di questa sera contro la formazione di Roberto Stellone: "Palermo arriviamo! Oggi 11 leoni in campo, con umiltà e determinazione, consapevoli di essere la bestia nera delle grandi. Loro sono i primi della classe, lo stadio "Barbera" con tanti tifosi rosanero sarà un bel plus per loro, ma noi con le grandi ci esaltiamo. 11 giocatori che dovranno dare il 110%, solo così possiamo fare punti. Io ci credo. Noi siamo l'Ascoli Calcio, più di perdere non possiamo... Perciò umili e determinati per fare punti e vendere cara la pelle ascolana. F.A.C., Forza Ascoli Carica!".