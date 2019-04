Ascoli, Pulcinelli: "Vincere a La Spezia per la salvezza"

Ospite delle pagine di PicenoTime.it Massimo Pulcinelli, patron dell'Ascoli, ha parlato prima della sfida di campionato contro lo Spezia al 'Picco': "Non abbiamo mai fatto tre vittorie consecutive e, finora, non abbiamo mai conquistato 6 punti con la stessa squadra. Se ci crediamo, magari, proprio a La Spezia potrebbe essere l'occasione giusta. Serviranno cattiveria e la giusta determinazione, qualità che ci permetteranno di confermare di essere uomini veri, lottando sul campo con grinta e coraggio. Loro, lo hanno detto, ci aspetteranno con rabbia e fame, convinti di batterci facilmente. Quindi dovremo avere attenzione e massima concentrazione. Oggi ho tenuto un seminario formativo con i miei ragazzi di Bricofer e ho portato loro l'esempio proprio dell'Ascoli Calcio, della rinascita dopo la debacle di Lecce. Ho parlato del fatto che ci siamo incontrati a Roma ed in un momento di grande difficoltà abbiamo costruito un piccolo pezzo di storia. Dal nostro confronto romano siamo ripartiti, c'è stata una fortissima reazione ed abbiamo dimostrato concretamente responsabilità e voglia di vincere. Nel calcio, come nella vita, le difficoltà ti si presentano costantemente, la differenza la fa sempre il modo con cui le affronti. Se ci "facciamo abbattere" scendiamo sempre più giù, invece noi, dopo Lecce, abbiamo reagito come squadra, uniti, con convinzione, sacrificio, forza ed orgoglio. Domenica sarebbe molto importante raggiungere il traguardo salvezza con una bella vittoria, non sarà facile ma dobbiamo crederci.