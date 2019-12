Ascoli, Pulcinelli: "Vorrei la Serie A senza i play off. È tutto possibile"

Nel corso della cena natalizia dell’Ascoli il presidente Massimo Pulcinelli ha parlato degli obiettivi spiegando di volere la Serie A diretta in questa stagione: “l mio auspicio, che non ho mai nascosto, è quello di arrivare direttamente in Serie A, conquistando il secondo posto, però con questo non voglio fare proclami di nessun tipo: l'obiettivo restano i play off. Ma visto che ancora la classifica non è delineata e il secondo posto è ancora accessibile perché non pensarci? - conclude Pulcinelli come riporta Tuttoascoli.it - È ovvio che se facciamo risultato a Pordenone possiamo sostenere questo discorso, se invece ci battono potrebbero loro ambire a questa posizione: sono già in vantaggio di qualche punto e quindi potrebbero decollare”.