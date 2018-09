© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Dal sito dell'Ascoli arrivano alcune dichiarazioni di Danilo Quaranta, giovane difensore bianconero, successive al rinnovo con il club marchigiano fino al 2021: "Il rinnovo con questa maglia è un'altra grande soddisfazione di questo primo scorcio di stagione. E' successo tutto in un paio di settimane, l'esordio in Serie B con l'Ascoli, la seconda partita a Perugia e adesso questo rinnovo che mi fa vedere il mio futuro in bianconero: tutti attestati di fiducia della Società e del Mister nei miei confronti e non posso che esserne orgoglioso. Mi sto trovando molto bene, questo è un gruppo di bravi ragazzi".