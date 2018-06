Ascoli, Quaranta torna alla base. E il prossimo anno potrebbe rimanere

L'Ascoli ha appena festeggiato la salvezza ma sta già pensando alla costruzione della squadra futura. Il difensore classe '97 Danilo Quaranta, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Pistoiese in Serie C, secondo quanto riferito da TuttoB.com tornerà nei ranghi della società marchigiana che a quel punto sembrerebbe davvero intenzionata a trattenerlo al Del Duca anche per la prossima stagione.