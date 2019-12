Ascoli ricorda Costantino Rozzi a 25 anni dalla morte

Evento, mostra e convegno per 'presidentissimo' bianconero

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 16 DIC - Ascoli Piceno ricorderà con una serie di manifestazioni questa settimana il compianto presidente dell'Ascoli Calcio Costantino Rozzi, in occasione del 25/o anniversario della morte, avvenuta il 18 dicembre 1994. Protagonista della cavalcata della squadra bianconera dalla serie C fino alla serie A agli inizi degli anni '70, il ricordo del "presidentissimo" è sempre vivo nella memoria non solo dei tifosi di calcio, ma di tutta la città. Protagonista anche nelle trasmissioni televisive, famose sono state le "vulcaniche" partecipazioni al Processo del Lunedì di Aldo Biscardi e a 90/o minuto, intervistato dal giornalista ascolano Tonino Carino. Mercoledì alle 18 verrà celebrata una messa in Duomo ed alle 18,45 al teatro Ventidio Basso avrà luogo l'evento "Costantino nel cuore, 25 anni dopo" organizzato dal Comune. Giovedì 19 a Palazzo dei Capitani verrà inaugurata una mostra video fotografica aperta fino al 6 gennaio 2020. L'iniziativa è della famiglia Rozzi che, per ricordare Costantino Rozzi non solo come presidente della squadra di calcio, ma anche come padre, nonno e lungimirante imprenditore, ha programmato per venerdì 20 dicembre un convegno all'Auditorium Neroni, alle 17. (ANSA).