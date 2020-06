Ascoli, ripresa la preparazione dopo un giorno di sosta: assenti Beretta e Rosseti

In attesa dei nuovi calendari, che potrebbero vedere l'Ascoli immediatamente in campo (nel recupero interno contro la Cremonese), è ripresa quest'oggi, dopo un giorno di riposo, la preparazione della squadra guidata da mister Guillermo Abascal: al Picchio Village, tecnico e staff hanno impegnato la squadra in un lavoro tattico e aerobico a gruppi sul campo e in palestra.

Due soli gli assenti, gli attaccanti Giacomo Beretta e Lorenzo Rosseti.