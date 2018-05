Ascoli, ripresi gli allenamenti: Martinho torna in gruppo

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

E' ripresa questa mattina al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che giovedì ospiteranno al Del Duca l'Entella per l'ultimo match della stagione che vale il mantenimento della categoria.

Allenamento rigenerativo per i titolari della sfida di Chiavari, lavoro metabolico con partite per tutti gli altri. E' rientrato in gruppo Martinho, mentre hanno proseguito il lavoro differenziato Cherubin e Favilli. Terapie per Buzzegoli e Carpani.

Domani l'allenamento è fissato alle ore 11:00 al Picchio Village a porte aperte.