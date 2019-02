© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Rosseti, attaccante dell'Ascoli, ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo della sfida contro il Foggia. "L'importante è il risultato, il Foggia è difficile da affrontare. Dobbiamo continuare così per portare a casa questo risultato, dobbiamo difenderci bene e ripartire in contropiede e non mollare".