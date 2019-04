© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Rosseti, autore del gol che ha deciso Padova-Ascoli, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Oggi abbiamo giocato di squadra. Venivamo da una sconfitta brutta a Lecce e da un pareggio col Benevento, oggi abbiamo vinto ed è importante per la salvezza. Negli ultimi giorni abbiamo vissuto un momento difficile, a Lecce abbiamo perso con tanti gol e volevamo riscattarci. Siamo contenti, è stata un po' una liberazione. In Serie B ci sta avere dei giocatori indisponibili, ma chiunque viene chiamato in causa ha l'atteggiamento giusto. Il gol? Sono contento. Ultimamente ho fatto qualche gol e mi sto togliendo qualche soddisfazione, ma la prima cosa è la salvezza. Lo dedico ai miei compagni, abbiamo passato momenti difficili. Ora dobbiamo fare punti contro il Pescara".