© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti dell’Ascoli Lorenzo Rosseti ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida contro l’Hellas Verona: “L’intesa con Beretta sta crescendo, stiamo raccogliendo i frutti del lavoro che il nostro mister ci sta facendo svolgere in allenamento. Vivarini vuole che gli attaccanti si cerchino e nelle ultime partite ad andare in gol siamo stati noi attaccanti, speriamo di continuare così. - continua Rosseti - Il Verona è dotato di ottimi giocatori, dobbiamo stare attenti e giocare per limitarli. All'andata abbiamo giocato una grande partita speriamo di ripeterci anche questa volta".